Bei der Weltcupabfahrt der Damen in Garmisch kam Cornelia Hütter schwer zu Sturz, konnte aber selbst ins Tal fahren.

Damen-Abfahrt in Garmisch

Cornelia Hütter hatte Glück © GEPA pictures

Die in der Vergangenheit so stark von Verletzungen geplagte Cornelia Hütter erlebte auch bei der Abfahrt in Garmisch ihre Schrecksekunden. Die Steirerin verlor schon nach wenigen Sekunden nach einem Verschneider die Kontrolle über die Ski und kam schwer zu Sturz. Sie flog ins Netz, wurde aber schon nach kurzer Zeit befreit und konnte selbst ins Tal abfahren.

Hier geht es zum Liveticker