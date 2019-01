Facebook

Clement Noel ist der neue Star am Slalomhimmel. Der 21-jährige Franzose gewann nach dem Torlauf in Wengen auch jenen in Kitzbühel und feierte seinen zweiten Weltcupsieg. Zweiter wurde nach einem neuerlichen fulminanten zweiten Lauf Marcel Hirscher mit 29 Hundertstel Rückstand. Rang drei ging an Alexis Pinturault, Vierter wurde Henrik Kristoffersen, Fünfter als zweitbester Österreicher Marco Schwarz.

An sechster Stelle landete der Schweizer Ramon Zenhäusern, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. Hirscher hat sich mit Laufbestzeit von Platz neun noch auf das Podium katapultiert. Michael Matt belegte Rang acht, Christian Hirschbühl Rang zehn.

Bereits im ersten Durchgang gescheitert ist Manuel Feller, der nach einem Einfädler disqualifiziert wurde.

Hier geht es zu den Ergebnissen