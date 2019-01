Facebook

Nicole Schmidhofer jubelt im Ziel © GEPA pictures

Nicole Schmidhofer steht vor ihrem ersten Weltcupsieg im Super-G. Die Weltmeisterin in dieser Disziplin liegt in Garmisch an der Spitze, 23 Hundertstel vor der bei ihrem Comeback sensationell gefahrenen Sofia Goggia. Der Start erfolgte mit eineinhalbstündiger Verspätung um 11.30 Uhr. Der Schneefall ließ später sukzessive nach.

Das Rennen entwickelte sich äußerst spannend. Die Italienerin Goggia, die drei Monate nach ihrem Knöchelbruch ihr Comeback gab, markierte mit Startnummer sechs zunächst gleich einmal Bestzeit. Schmidhofer aber war dann noch schneller unterwegs.

"Es war cool. Schon bei der Fahrt habe ich gespürt, wie es dahin geht", meinte Schmidhofer im ORF.