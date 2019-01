Planänderung in Kitzbühel! Die Abfahrt findet am Freitag statt, der Slalom am Samstag, der Super-G am Sonntag.

Vincent Kriechmayr und Co. müssen umplanen: Die Abfahrt auf der Streif findet bereits am Freitag statt © AP

Wetterbedingt musste das Programm des 79. Hahnenkamm-Wochenendes auf den Kopf gestellt werden. Die berühmte Abfahrt auf der Streif geht nun bereits am morgigen Freitag (11.30 Uhr) über die Bühne, am Samstag der Slalom (9.30/12.30 Uhr) sowie am Sonntag der Super-G (13.30 Uhr).

Ursprünglich waren erst der für Freitag der Super-G, für Samstag die Abfahrt und für Sonntag der Slalom angesetzt gewesen. Vor allem die Athleten sind von den Änderungen betroffen und müssen ihren Zeitplan nun neu ordnen. Oder, um es in den Worten von ÖSV-Abfahrer Max Franz zu sagen: "Da gehen die Radeln jetzt gescheit im Kopf, dass sich alles ändert... das macht Stress..."

Reichelt nach Bestzeit mit "Luft nach oben"

Der Salzburger Hannes Reichelt mit Bestzeit und der Südtiroler Dominik Paris als Dritter (+0,36) haben am Donnerstag im zweiten Abfahrtstraining in Kitzbühel aus dem Favoritenkreis die besten Leistungen gezeigt. Der Rest der Asse hielt sich vor dem Klassiker am Samstag zurück.

Der Steirer Daniel Danklmeier überzeugte die ÖSV-Herrentrainer mit seinem Sieg in der Europacup-Abfahrt am Dienstag sowie den Plätzen drei und vier in den beiden Trainingsläufen für die Weltcup-Abfahrt und wird statt Romed Baumann die Abfahrt am Freitag und am Sonntag den Super-G in Angriff nehmen.