Nightrace 2019 In Schladming ist alles angerichtet für das große Skifest

Die Kleine Zeitung berichtet live von den Vorbereitungen zum Schladminger Nachtslalom auf der Planai. Was sich in der WM-Stadt bis zum Rennstart am Dienstag (1. Lauf 17.45 Uhr/ 2. Lauf 20.45 Uhr) alles tut - mit vielen Fotos und Videos!