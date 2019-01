Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Küng nach seinem triumph in Beaver Creek © GEPA pictures

Am heutigen Mittwochnachmittag wird Patrick Küng seinen Rücktritt in Kitzbühel verkünden. Der Grund: Laut dem Schweizer "Blick" traut sich der 35-Jährige nicht mehr, ans Limit zu gehen.

Der Weltmeister-Titel in der Abfahrt 2015 in Beaver Creek ist der Höhepunkt der Ski-Karriere von Patrick Küng. Doch danach lief es nicht mehr rund beim zweifachen Sieger von Weltcuprennen. Im Sommer 2015 erlitt er eine Verletzung an der Patellasehne des linken Knies und konnte mehrere Monate lang nicht trainieren. Zwar klassierte er sich am 4. Dezember als Neunter der Abfahrt von Beaver Creek, er konnte aber nie mehr an seine Erfolge anschließen. Nur bei der WM in St. Moritz 2017 zeigte er in der Abfahrt mit Platz vier noch ein letztes Mal groß auf.