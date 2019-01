Facebook

Der Nachtslalom in Schladming wird auch heuer wieder zehntausende Fans anlocken © GEPA pictures

Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Montag nach einer Schneekontrolle den Herren-Weltcup-Flutlichtslalom am 29. Jänner in Schladming bestätigt. Kapitel XXII des "Nightrace" (17.45/20.45 Uhr) auf der Planai ist auch der letzte Herren-Slalom vor der WM in Aare (Schweden). Im Vorjahr gewann vor 41.000 Zuschauern Marcel Hirscher vor Henrik Kristoffersen (NOR) und Daniel Yule (SUI).

Hirscher hält nach 13 Saisonrennen bei neun Siegen und einem dritten Platz. Der Führende im Gesamtweltcup möchte im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben schonend mit seinen Kräften umgehen: "Wichtig ist, dass ich mit der Energie Haus halte und die Ressourcen schone. Kitzbühel und Schladming sind für uns Österreicher die schönsten Rennen, aber auch die anstrengendsten." Zu tun gäbe es freilich genug, meinte er. "Mal schauen, wie es mit meiner Kraft ausschaut."