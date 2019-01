Der 21-jährige Franzose Clement Noel gewann den Slalom in Wengen knapp vor Manuel Feller und Marcel Hirscher.

Clement Noel © AP

Eine Premiere brachte am Sonntag der Herren-Slalom in Wengen. Der Franzose Clement Noel, bisher zweimal Zweiter, feierte in einem dramatischen Rennen den ersten Weltcupsieg seiner Karriere acht Hundertstel vor dem Österreicher Manuel Feller und eine Zehntel vor Marcel Hirscher, der mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang beinahe neuerlich den Sprung nach ganz oben geschafft hätte.

Noel hatte schon nach dem ersten Durchgang geführt, Feller lag 42 Hundertstel zurück, Hirscher gar 91. Sechster wurde Michael Matt, Siebenter Christian Hirschbühl. Marco Schwarz, Halbzeitführender der vergangenen beiden Slaloms und in Wengen Kombi-Sieger, verpatzte den ersten Lauf (16.) und hatte im einfacher gesetzten zweiten Heat keine Chance mehr auf einen großen Sprung nach vorne. Der Kärntner landete letztlich auf Rang zehn.