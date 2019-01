Bei den drei Speedrennen in Cortina d'Ampezzo am Freitag, 18. Jänner, Samstag, 19. Jänner und Sonntag 20. Jänner feiert Lindsey Vonn ihr Comeback im alpinen Weltcup. Um den Rekord von Ingemar Stenmark zu verbessern, muss sie fünf Rennen gewinnen.

Gemeinsam mit Hündin Lucy stellte sich Lindsey Vonn in Cortina den Fragen der Journalisten © GEPA pictures

82 Weltcup-Siege hat Lindsey Vonn auf ihrem Konto. Ingemar Stenmark brachte es in seiner Karriere auf 86. Und diese Zahl will die 34-Jährige unbedingt übertreffen. Da sie ihre Karriere am Ende des Jahres 2019 beendet, muss sie heuer noch fünf Rennen gewinnen. Da die US-Amerikanerin bei einer internationalen Pressekonferenz in Cortina d'Ampezzo erklärte: "Ich bestreite nur noch Speedrennen, nicht einmal mehr eine Kombination." bleiben ihre noch zehn Chancen in Abfahrt und Super-G.

Die ersten drei Chancen hat Vonn ab Freitag, 18. Jänner, in Cortina. "Das ist, nach Lake Louise, mein absoluter Lieblingsort im Weltcup. Da stand ich im Jänner 2004 als Dritte der Abfahrt zum ersten Mal auf einem Weltcup-Podium. Mein Ziel ist es, hier zu gewinnen. Dafür komme ich in den Ort." Die acht Tage Training "fühlten sich gut an. Ich bin zwar nicht hundertprozentig gesund - das werde ich nie mehr sein - aber zu Hundertprozent stark." Sie weiß aber auch, dass das nicht reichen kann, daher baut sie vor: "Wenn ich den Rekord schaffe, okay, wenn nicht, ist es mir auch recht."

Geht es nach ihrem Willen, würde sie "sehr gerne weiter Skirennen fahren. Die Motivation dafür hätte ich. Leider sagt mir mein Körper - Lindsey es reicht, es geht nicht mehr. Das muss ich schweren Herzens akzeptieren und meine Karriere beenden." Ihr letztes "Rennen" wird Vonn im Dezember in Lake Louise bestreiten: "Ich fahre noch einmal die Abfahrt, werde mich aber bestimmt nicht den ganz Sommer darauf vorbereiten."