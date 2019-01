Facebook

Michi Kirchgasser und Non-Skiing-Captain Tom Walek © Ö3

Das Hörer-Rennen von Ö3 auf der echten Nightrace-Strecke in Schladming hat schon Tradition. Heuer findet es als „Midnightrace“ nicht am nächsten Morgen, sondern direkt nach der Siegerehrung des Nachtslaloms am Dienstag, den 29. Jänner, statt. Das Nightrace gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Und zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen den originalen Slalom-Kurs des zweiten Durchgangs fahren.