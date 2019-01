Facebook

Marcel Hirscher siegt in Zagreb © APA/AFP/-

Marcel Hirscher hat zum fünften Mal den Slalom-Klassiker in Zagreb gewonnen. Der Salzburger profitierte am Sonntag bei seinem 64. Weltcupsieg und seinem 30. im Slalom im Finale von einem Einfädler des führenden Landsmannes Marco Schwarz. Manuel Feller, der nach Lauf eins eine ÖSV-Dreifachführung komplettiert hatte, wurde hinter Hirscher und Alexis Pinturault Dritter.

Mehr Informationen in Kürze!

Alleiniger ÖSV-Rekordhalter: Alle 64 Weltcup-Siege von Marcel Hirscher zum Durchklicken 13.12. 2009: RTL in Val d'Isere (c) AP (ALESSANDRO TROVATI) 30.01. 2010: RTL in Kranjska Gora (c) GEPA pictures/ Doris Schlagbauer 12.12. 2010: Slalom in Val d'Isere (c) dapd (Giovanni Auletta) 4.12. 2011: RTL in Beaver Creek (c) dapd (Alessandro Trovati) 19.12. 2011: Slalom in Alta Badia (c) dapd (Armando Trovati) 05.01. 2012: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 7.1. 2012: RTL in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 8.1. 2012: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER KLAUNZER) 24.1. 2012: Slalom in Schladming (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 18.2. 2012: RTL in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 19.2. 2012: Slalom in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 17.3. 2012: RTL in Schladming (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) 9.12. 2012: RTL in Val d'Isere (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl 18.12. 2012: Slalom in Madonna di Campiglio (c) EPA (ETTORE FERRARI) 6.1. 2013: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 13.1. 2013: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 27.1. 2013: Slalom in Kitzbühel (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 29.1. 2013: City Event in Moskau (c) EPA (SERGEI ILNITSKY) 17.11. 2013: Slalom in Levi (c) AP (Markku Ulander) 14.12. 2013: RTL in Val d'Isere (c) AP (Giovanni Auletta) 22.12. 2013: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 12.1. 2014: Slalom in Adelboden (c) AP (Giovanni Auletta) 16.3. 2014: Slalom in Lenzerheide (c) AP (Marco Trovati) 26.10. 2014: RTL in Sölden (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 12.12. 2014: RTL in Are (c) AP (Marcus Ericsson) 14.12. 2014: Slalom in Are (c) AP (Giovanni Auletta) 21.12. 2014: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 6.1. 2015: Slalom in Zagreb (c) AP (Giovanni Auletta) 10.1. 2015: RTL in Adelboden (c) APA/EPA/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 1.3. 2015: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 22.3. 2015: Slalom in Meribel (c) GEPA pictures/ Harald Steiner 5.12. 2015: Super G in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 6.12. 2015: RTL in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 12.12. 2015: RTL in Val d'Isere (c) AP (Pier Marco Tacca) 20.12. 2015: RTL in Alta Badia (c) APA/AFP/OLIVIER MORIN (OLIVIER MORIN) 6.1. 2016: Slalom in Santa Caterina Valfurva (c) AP (Pontus Lundahl) 23.2. 2016: City Event in Stockholm (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC/AFP) 5.3. 2016: RTL in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 6.3. 2016: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 13.11. 2016: Slalom in Levi (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 18.12. 2016: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 22.1. 2017: Slalom in Kitzbühel (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 29.1. 2017: RTL in Garmisch (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) 4.3. 2017: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Marco Trovati) 18.3. 2017: RTL in Aspen (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 3.12. 2017: RTL in Beaver Creek (c) AP (John Locher) 10.12. 2017: Slalom in Val d'Isere (c) AP (Alessandro Trovati) 17.12. 2017: RTL in Alta Badia (c) AP (Alessandro Trovati) 22.12. 2017: Slalom in Madonna di Campiglio (c) AP (Alessandro Trovati) 4.1. 2018: Slalom in Zagreb (c) APA/AFP/- (-) 6.1. 2018: RTL in Adelboden (c) APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 7.1. 2018: Slalom in Adelboden APA 14.1. 2018: Slalom in Wengen (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI) 23.1. 2018: Slalom in Schladming (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) 28.1. 2018: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) APA/dpa/Stephan Jansen (Stephan Jansen) 3.3. 2018: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Alessandro Trovati) 4.3. 2018: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 17.3. 2018: RTL in Are (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) 18.11. 2018: Slalom in Levi (c) AP (Gabriele Facciotti) 8.12. 2018: RTL in Val d'Isere (c) APA/AFP/JEFF PACHOUD (JEFF PACHOUD) 16.12. 2018: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 17.12. 2018: Parallel-RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 20.12.2018: Slalom in Saalbach APA/BARBARA GINDL 1/63