Mikaela Shiffrin © AP

Der Ticker zum Nachlesen!

Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat den Slalom in Zagreb überlegen gewonnen. Die Topfavoritin aus den USA siegte 1,25 Sekunden vor ihrer Dauerrivalin Petra Vlhova und feierte ihren bereits 52. Weltcup-Sieg, den 37. in einem Slalom. Dritte wurde die Olympiazweite Wendy Holdener aus der Schweiz. Als beste ÖSV-Vertreterin landete die Salzburgerin Bernadette Schild auf Rang acht.

Shiffrin baute mit dem bereits neunten Saisonsieg ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Die 23-Jährige Titelverteidigerin hält nun schon bei 1.214 Punkten, Vlhova als ihre erste Verfolgerin bei 748.

Mehr in Kürze.

Slalom in Zagrab 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:01,09 Min.

2. Petra Vlhova (SVK) +1,25

3. Wendy Holdener (SUI) +1,75

4. Frida Hansdotter (SWE) +2,97

5. Christina Geiger (GER) +3,51

6. Anna Swenn-Larsson (SWE) +3,65

7. Michelle Gisin (SUI) +4,02

8. Bernadette Schild (AUT) +4,29

9. Chiara Costazza (ITA) +4,42

10. Katharina Truppe (AUT) +4,59 Weitere Österreicherinnen: 12. Franziska Gritsch +5,22; 13. Chiara Mair +5,29; 22.

Stephanie Brunner +7,26; 23. Michaela Dygruber +7,78 Ausgeschieden: Katharina Liensberger (AUT)

