Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher trainiert in den kommenden Tagen mit dem Slalom-Team am Weißensee.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher wird Donnerstag bis Samstag am Weißensee trainieren © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Harald Steiner)

Keine Pause für die Österreichs Ski-Asse: Nur zwei Tage nach dem Neujahrs-Parallel-Salom in Oslo schlägt das Slalom-Team seine Trainingszelte in Kärnten auf. Marcel Hirscher, Marco Schwarz und Co. sind vom 3. bis 5. Jänner am Weißensee stationiert.