Weltcup in Kleinkirchheim © (c) APA/EXPA/ Johann Groder (EXPA/ Johann Groder)

Die Weltcup-Damen-Speedbewerbe hat Bad Kleinkirchheim schon verloren. Dafür soll es aber einen Weltcup-Riesentorlauf und einen -Slalom zwischen Weihnachten und Neujahr bekommen. Nach der Präsidentenkonferenz im November in Innsbruck hieß es: Ab 2020 machen die Technikdamen in den Nockbergen Station. In einem Dreier-Radl mit Semmering und Lienz.