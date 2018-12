Bei Daniel Hemetsberger wird nach seinem schweren Sturz beim Super-G in Bormio eine schwere Knieverletzung vermutet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Hemetsberger © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Stürzte in der Abfahrt am Freitag der Slowene Klemen Kosi schwer, gab es auch im Super-G Verletzte. Der Norweger Stian Saugestad musste nach einem Sturz mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, war zuvor aber bei Bewusstsein.

Schlimm erwischte es offenbar auch Daniel Hemetsberger. Der Oberösterreicher durchschlug bei seinem Sturz drei Fangnetze und wurde mit dem Akja abtransportiert. Hemetsberger wurde laut Angaben des ÖSV am Samstagabend nach einer Erstversorgung vor Ort zu einer genaueren Untersuchung in die Klinik in Hochrum überstellt. Befürchtet wurde ein Kreuzbandriss im linken Knie.