2017 wurde Roland Leitinger Vizeweltmeister hinter Dominator Marcel Hirscher. Heuer sind sie wieder Gegner © AP

Der Parallel-Riesentorlauf im Ski-Weltcup in Alta Badia wird von einem Salzburger Duell eröffnet. ÖSV-Topstar Marcel Hirscher beginnt am Montag (18.15 Uhr/live ORF eins) in der ersten Runde gegen Roland Leitinger. Philipp Schörghofer trifft auf den Norweger Henrik Kristoffersen, Manuel Feller bekommt es mit Gröden-Abfahrtssieger Aleksander Aamodt Kilde, ebenfalls aus Norwegen, zu tun.

Marco Schwarz misst sich mit dem Deutschen Stefan Luitz, der wegen der Sauerstoff-Affäre von Beaver Creek in die Schlagzeilen gekommen ist. Max Franz trifft auf den USA-Amerikaner Tommy Ford, Matthias Mayer auf den Südtiroler Manfred Mölgg. Gegner von Vincent Kriechmayr ist der Italiener Luca de Aliprandini, der am Sonntag vor Hirscher im zweiten Riesentorlauf-Durchgang die Bestzeit herausgefahren hat. Stefan Brennsteiner muss an Zan Kranjec aus Slowenien vorbei. In dem 32 Mann starken Teilnehmerfeld wird mit dem Sechzehntelfinale begonnen.