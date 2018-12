Trainingsschnellster Max Franz"Blödsinn darf ich halt keinen machen!"

Max Franz schwebt nach zwei Siegen in diesem Winter auf Wolke sieben. Und diese will er auch in Gröden nicht verlassen, zumal er hier seine ersten Erfolge feierte. Mit einer Trainingsbestzeit hat er seine Favoritenrolle in Gröden untermauert.

Max Franz © GEPA pictures

Madox", der schwarze, große Mischlingshund, schien sein Herrchen direkt umarmen zu wollen, so groß war die Freude, ihn zu sehen. Und Max Franz freute sich auch – über die Anwesenheit von Freundin Marina im Zielraum der Saslong, aber auch über seine Vorstellung im ersten Training. Kein Wunder, ist doch der zweimalige Saisonsieger auch in Gröden gleich wieder "gut ins Fahren gekommen", wie er das nennt. Und das heißt in diesem Fall, dass der Sieger der Abfahrt aus dem Jahr 2016 die zweitschnellste sowie tags darauf die schnellste Zeit erzielt hat. Auf der Piste, die ihm schon so viel Gutes gebracht hat. Die erste Spitzenplatzierung im Super-G im Jahr 2011 etwa. Aber auch eine andere Erinnerung:"Bei meiner ersten Fahrt über die Kamelbuckel habe ich gleich einen Salto gemaczh", erzählt der Kärntner, der seither bei jedem ersten Training "Respekt" zeigt, wenn man auf den großen Sprung hinschießt. "Aber", sagt er, "heuer war es angenehm. Eine gute Fahrt zum Reinfinden."

ÖSV-Aufgebot Super-G am Freitag, 12 Uhr:

Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Max Franz, Vincent Kriechmayr, Niklas Köck, Johannes Kröll, Otmar Striedinger, Christian Walder, Christoph Krenn Abfahrt am Samstag, 11.45 Uhr:

Mayer, Reichelt, Franz, Kriechmayr, Kröll, Striedinger, Walder, Romed Baumann, Christopher Neumayer

Reingefunden hat der WM-Dritte in der Abfahrt von 2017 heuer besonders schnell. Und das trotz Materialwechsels im Sommer und trotz seiner Knieprobleme. "Aber ich habe gewusst", sagt er, "dass ich schnell sein kann, wenn ich keinen Blödsinn mache. Und das wusste ich auch vor Lake Louise." Da tastete sich der Mann aus Weißbriach vorsichtig heran, von Training zu Training. "Vor der ersten Fahrt wusste ich nicht, wohin mit mir. Aber dann habe ich gemerkt: Wenn es aus dem Starthaus rausgeht, hält das Knie." Es hielt auch beim Rennen, als er mit Nummer eins ("und ein bisschen Windglück") zum Sieg raste.

Franz hat sich mit den Problemen arrangiert, sozusagen. "Ich habe es im Griff, weiß, was ich tun muss." Etwa, einen Tag früher zu den Rennen anzureisen. "Hier in Gröden gehe ich dann einen Tag auf Ski, mit Schmerzen. Während die anderen Riesentorlauf fahren, mache ich nur Startübungen. Und ab dem zweiten Tag weiß der Körper: Jetzt muss ich wieder funktionieren." Und wenn der Körper dann weiß, welche Strapazen und Belastungen auf ihn zukommen, dann funktioniert es, erklärt er.

Fehlt nur das eigene "Funktionieren" – oder, wie es der angehende Polizist ausdrückt: "Ich darf halt keinen Blödsinn machen." So wie in der Abfahrt von Beaver Creek, als er in den ersten Schwüngen das richtige Gefühl nicht fand – und dann hasardierte. "Das", erklärt er, "sind die fehlenden Trainingstage, aber es geht auch umgekehrt, wie dann einen Tag später im Super-G. Da habe ich vermeintlich einen Fehler gemacht und dann den Schalter umgelegt – so was bräuchte ich halt öfter."

Öfter kosten will er auch das Gefühl des Siegens – zwei Erfolge sind ihm nicht genug. Und der Druck des Favoriten, der ihm auferlegt wird? "Der ist mir, ganz ehrlich, sch...egal. Ich finde es schön, wenn einen die anderen beachten. Nur sollte man deswegen nicht sitzen bleiben, sondern erst recht arbeiten." Sagt’s und schnappt sich den Hund, um im Hotel an der Linie fürs Rennen zu arbeiten. Denn in einem sind sich die österreichischen Abfahrer einig: Der gute Auftakt – das soll es nicht gewesen sein.

