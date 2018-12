Facebook

Daniel Meier © GEPA pictures

Schlechte Nachrichten aus dem ÖSV-Herrenteam: Daniel Meier leidet an einem Bandscheibenvorfall wird noch heute Mittwoch in Innsbruck operiert.

In den vergangenen zwei Wochen klagte der 25-jährige Vorarlberger über Rückenschmerzen, heute erfolgte in Innsbruck schließlich eine ärztliche Untersuchung. Meier, der im Riesentorlauf von Val d'Isere nicht über Platz 65 im ersten Lauf hinausgekommen ist, wird voraussichtlich erst in sechs bis acht Wochen wieder ein Weltcup-Rennen bestreiten können.