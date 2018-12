Facebook

Felix Neureuther © GEPA pictures

Skirennfahrer Felix Neureuther wird bei den Technik-Rennen in Alta Badia wegen seiner Daumenverletzung nicht an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. In den Dolomiten stehen am Sonntag ein Riesentorlauf und tags darauf ein Parallel-Riesenslalom an. Der 34-Jährige hatte in Val d'Isere mit einer Schiene an der Hand sein Comeback gegeben.

"Es hat gezeigt, dass Rennfahren mit dem operierten Daumen zwar grundsätzlich möglich ist, mir es aber nach der langen Pause noch an der notwendigen Aggressivität und am Selbstverständnis fehlt", sagte Neureuther. Der Routinier will stattdessen trainieren.