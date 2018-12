Der Weltcup-Super-G der Herren in Beaver Creek geht ebenso wie die Abfahrt am Freitag auf verkürzter Strecke über die Bühne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sicht auf der "Birds of Prey" geht gegen Null © GEPA pictures

Der Weltcup-Super-G der Herren auf der Birds of Prey-Piste in Beaver Creek geht ebenso wie die Abfahrt am Vortag auf verkürzter Strecke über die Bühne. Der Start war wegen dichten Schneefalls wiederholt verschoben worden, schließlich nahmen die Läufer das Rennen um 20.00 Uhr, mit einer Stunde Verspätung, in Angriff.

Hier geht es zum Liveticker