Nirgendwo sonst waren Österreichs Ski-Herren so erfolgreich wie auf der "Raubvogelpiste" in Beaver Creek. Neun der jüngsten 16 Siege gab es in Colorado - auf der Piste, die einst Hermann Maiers "Wohnzimmer" war. Und die Form passt auch dieses Jahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vincent Kriechmayr siegte vor einem Jahr im Super-G von Beaver Creek. Es war sein erster Weltcupsieg © AP

Heute geht es in Colorado wieder los, das schon traditionelle Weltcup-Triple der Ski-Herren in Beaver Creek. Und Österreichs Speed-Herren wollen bei den US-Klassikern sowohl im heutigen Super-G (HIER im Liveticker) als auch in der Abfahrt an die starken Leistungen jüngst in Kanada anknüpfen. Sie peilen den bereits vierten Super-G-Sieg in Beaver in Serie an und stellen dabei mehrere Mitfavoriten. Neben dem Weltmeister von 2015 auf dieser Piste, Hannes Reichelt, etwa auch Vorjahressieger Vincent Kriechmayr.

Der Oberösterreicher hat sich vergangenen Sonntag in Lake Louise nur dem Norweger Kjetil Jansrud geschlagen geben müssen und startet eben als "Titelverteidiger", wie es in der nordamerikanischen Sprache heißt. Vor einem Jahr ging hier auf rund 3.000 Metern Seehöhe der Stern des Oberösterreichers mit dem ersten Weltcupsieg auf. Seitdem gehört Kriechmayr zur Ski-Elite.

"Titelverteidiger kann man nur sagen, wenn man amtierender Weltmeister ist", stellte Kriechmayr sofort klar. Natürlich sei er super in die Saison gestartet. "Deshalb ist auch das Selbstvertrauen groß. Und das hier ist für die Österreicher sowieso ein Ort, an dem sie immer viel gerissen haben."

Neun der letzten 16 Siege auf der "Raubvogelpiste"

In der Tat haben ÖSV-Läufer neun der bisher 16 Weltcup-Super-G auf der "Raubvogelpiste" gewonnen, darunter auch die jüngsten drei. 2014 siegte Reichelt, 2015 sensationell Marcel Hirscher, 2017 Kriechmayr. 2016 waren die Rennen ausgefallen.

Das Team von Abfahrts-Coach Sepp Brunner und Christian Perner hat zudem am Freitag den Saisonstart 2005 im Auge. Auch damals kam man mit den Plätzen 1 - 1 - 2 nach Beaver Creek, dann gewann Hannes Reichelt auch noch den Super-G und feierte seinen ersten Weltcupsieg. Mittlerweile hat der 38-jährige Salzburger drei seiner sechs Super-G's alleine in Hermann Maiers einstigem "Wohnzimmer" gewonnen und ist 2015 hier auch Weltmeister geworden.

"Es ist immer gut, dass nach Lake Louise Beaver Creek kommt. Das ist ein bissl Balsam auf die Seele", scherzte Reichelt, obwohl er schon in Kanada als Vierter aufgezeigt hatte. "Mit 38 Jahren und 148 Tagen peilt der Routinier am Freitag sein bereits siebentes Weltcup-Podest im Super-G an einem Ort an.

Nur Ski-Superstar Hermann Maier hat das bisher in Kitzbühel geschafft. "Die Konkurrenz ist aber riesig und die Jungen werden immer schärfer", warnte Reichelt. ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher traut dem Salzburger in Colorado trotzdem viel zu. "Man hat schon in Lake Louise gesehen, dass er in Form ist. Mit Hannes muss man hier immer rechnen."

Die Ski-Asse werden immer älter

Vergangenes Jahr hat Aksel Lund Svindal in Beaver Creek die Abfahrt gewonnen. Es war sein bereits 13. Podestplatz und sechster Sieg dort gewesen, an Weltcup-Siegen liegt der Norweger deshalb in Beaver schon gleichauf mit Maier, der inklusive WM 1999 dort aber acht Mal gewonnen hat. 14 Podestplätze an einem Ort hat bisher nur Marcel Hirscher in Adelboden, Val d'Isere und Kranjska Gora geschafft.

Svindal muss man auch diese Woche alles zutrauen, dabei kann der "Oberelch" derzeit wegen seiner Daumenverletzung am Start nicht einmal richtig anschieben. "Muss ich eben skaten, das können wir Norweger eh ganz gut", scherzte der 35-Jährige.

Kriechmayr bremst: "Ich bin ein kleiner Fisch!"

Auch für Svindal und Jansrud ist Kriechmayr schon im Super-G Mitfavorit. "Einfach, weil er technisch brutal gut fährt." Der Oberösterreicher nahm das gelassen hin. "Die Norweger wollen ja nur Druck auf mich abschieben. Ich habe alleine im eigenen Team viele Konkurrenten, die mir einen Strich durch die Rechnung machen können."

"Blöd reden ist im Skizirkus allgegenwärtig", weiß Kriechmayr. "Ja, ich bin in Form und habe vergangene Saison drei Rennen gewonnen. Aber im Vergleich zu anderen bin ich ein kleiner Fisch", sagte er und nannte etwa Reichelt. "Das sind Namen, zu denen ich aufschaue."