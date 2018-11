Facebook

Siegerbild mit rot-weiß-rotem Beitrag: Stephanie Brunner (rechts) neben Brignone (Mitte) und Mowinckel © GEPA pictures

Es war ein Krimi - mit dem besten Ende für Federica Brignone, die sich den Sieg beim Damen-Riesentorlauf in Killington holte. Die Italienerin, die Zweite des Saisonauftaktes ins Sölden, fing im zweiten Lauf die Halbzeitführende Ragnhild Mowinckel noch ab und feierte ihren neunten Weltcupsieg - 0,49 Sekunden lag die 28-Jährige schließlich voran. Aber auch die Österreicherinnen dürfen sich freuen. Die podestlose Zeit ist nach mehr als zwei Jahren zu Ende: Steffie Brunner fuhr als Dritte zum ersten Podestplatz ihrer Karriere. Und das im erst zweiten Rennen nach ihrem Kreuzbandriss.

Mehr als 10.000 Fans waren in Vermont live dabei, um Mikaela Shiffrin zum Sieg zu treiben. Im ersten Lauf hatte das gar nicht funktioniert, im zweiten dafür besser - da machte die US-Amerikanerin mehr Druck. Zum Sieg reichte es aber auch diesmal nicht, es gab "nur" Platz vier. Den will die Slalom-Königin aber auch morgen im Slalom haben; zwei Mal hat sie dieses Kunststück schon geschafft.

Erstes Podest seit Jasna 2016 für ÖSV-Damen im RTL

Am 7- März 2016 war Eva-Maria Brem beim Sieg in Jasna zum letzten Mal auf dem Podest. "Als ich gesehen habe, dass es grün war, habe ich es fast nicht glauben können. Ich wusste, dass ich riskieren muss. Dass es jetzt so aufgegangen ist, ist schon brutal. Ich muss es ein bisschen sacken lassen", meinte Brunner, die in ihrem 70. Weltcuprennen erstmals auf dem Podest landete, 0,78 Sekunden hinter der Siegerin.

Erfreulich: Anna Veith fuhr im Riesentorlauf als Achte wieder in die Top zehn - so gut war sie seit ihrer schweren Verletzung nicht mehr gewesen, sogar noch besser als bei Olympia in Südkorea. Die Wahl-Steirerin fuhr zwei solide Läufe und darf den ersten Teil des Nordamerika-Ausflugs zufrieden abhaken und mit frischer Motivation nach Lake Louise reisen. "Ich habe fast mein Potenzial ausschöpfen können, es war ein Schritt nach vor - aber ich habe gemerkt, dass man Rhythmus braucht, sich was zutrauen muss. Aber ich habe gemerkt: Es kann schon wieder Spaß machen, auch im Riesentorlauf. Ich will an die Spitze zurück, da ist schon noch ein Schritt zu machen. Aber der erste ist getan."

HIER geht es zum Liveticker zum Nachlesen und allen Ergebnissen

Einen überragenden zweiten Lauf lieferte Katharina Liensberger ab. Die Vorarlbergerin schob sich mit klarer Laufbestzeit vom 28. um gleich 19 Ränge auf den neunten Platz nach vor und schaffte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Disziplin. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, hätte sie nicht im ersten Lauf im Zielhang mit der Hand an einem Tor eingehakt und den Stock verloren. . . "Das soll natürlich nicht passieren. Deswegen habe ich im zweiten Lauf gleich wieder von pinken auf rote Stöcke umgestellt", meinte die Vorarlbergerin nach ihrer großartigen Laufbestzeit im zweiten Durchgang.

In den Punkten, aber unter den eigenen Erwartungen: Eva-Maria Brem (17.), die aber wieder leichten Aufwärtstrend zeigte, und Ricarda Haaser (20.), die verkrampft fuhr und einmal mehr bei weitem ihr Potenzial und ihre Trainingsleistungen nicht abrufen konnte.