Riesentorlauf in Killington

Stephanie Brunner © GEPA pictures

Stephanie Brunner geht aus aussichtsreicher Position in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs von Killington im US-Bundesstaat Vermont. Die Österreicherin liegt nach dem ersten Lauf an dritter Stelle, 44 Hundertstel hinter der in Führung liegenden Norwegerin Ragnhild Mowinckel, aber nur sieben Hundertstel hinter der zweitplatzierten Italienerin Federica Brignone.

Knapp hinter Brunner folgen die Top-Läuferinnen Tessa Worley, Viktoria Rebensburg und Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin. Anna Veith, mit Nummer 18 ins Rennen gegangen, liegt als zweitbeste Österreicherin auf Rang neun, nur 92 Hundertstel hinter der Spitze.

Der zweite Durchgang beginnt um 19.00 Uhr MEZ.