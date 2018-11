Facebook

Erik Guay mit seiner Silbermedaille in der Abfahrt 2017 © (c) APA/AFP/DIMITAR DILKOFF (DIMITAR DILKOFF)

Der 37-jährige Kanadier Erik Guay verkündet seinen Rücktritt kurz nach seinem Startverzicht zum zweiten Abfahrts-Training von Lake Louise.

Der verheiratete Vater von vier Töchtern wollte zunächst 2018/19 seine Abschiedssaison bestreiten. Die Töchter sollen neben der schweren Verletzung seines Teamkollegen Manuel Osborne-Paradis im ersten Abfahrts-Training in Lake Louise ein Mitgrund gewesen sein, warum der Kanadier überraschend seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet hat. Im ersten Training hatte er den 69. Platz belegt.

Guay gewann in seiner Laufbahn zweimal WM-Gold und einmal -Silber. 2011 triumphierte er in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt, 2017 in St. Moritz im Super-G. Im Weltcup triumphierte er fünfmal, 2009/10 gewann er die kleine Kristallkugel im Super-G.

Steckbrief des Kanadiers Erik Guay Geboren: 5. August 1981 in Montreal

5. August 1981 in Montreal Wohnort: Mont-Tremblant (Provinz Quebec)

Mont-Tremblant (Provinz Quebec) Größe/Gewicht: 1,81 m/90 kg

1,81 m/90 kg Familienstand: verheiratet (mit Karen), vier Töchter

verheiratet (mit Karen), vier Töchter Ski/Schuhe/Bindung: Head

Head Ski-Club: Mont-Tremblant

Mont-Tremblant Hobbys: Sport, Lesen

Sport, Lesen Homepage: http://www.erikguay.com/

http://www.erikguay.com/ Größte Erfolge: WM: Abfahrts-Weltmeister 2011, Super-G-Weltmeister 2017, Vizeweltmeister Abfahrt 2017, Olympia: Super-G-Vierter 2006, Fünfter Abfahrt und Super-G 2010, Weltcup: 5 Siege (3 Abfahrt/Garmisch 2007, Gröden 2013, Kvitfjell 2014;2 Super-G/Kvitfjell und Garmisch 2010), 25 Podestplätze (5 Siege, 8 zweite und 12 dritte Plätze), 1 kleine Kristallkugel für Super-G-Sieg 2009/10

Abfahrts-Weltmeister 2011, Super-G-Weltmeister 2017, Vizeweltmeister Abfahrt 2017, Super-G-Vierter 2006, Fünfter Abfahrt und Super-G 2010, 5 Siege (3 Abfahrt/Garmisch 2007, Gröden 2013, Kvitfjell 2014;2 Super-G/Kvitfjell und Garmisch 2010), 25 Podestplätze (5 Siege, 8 zweite und 12 dritte Plätze), 1 kleine Kristallkugel für Super-G-Sieg 2009/10 Besonderheit: Mit 35 Jahren und sechs Monaten ältester Weltmeister in der alpinen Ski-WM-Geschichte