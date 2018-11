Das Duell des Vorjahres gibt es gleich zum Auftakt in Levi als Neuauflage: Marcel Hirscher fuhr Bestzeit in Lauf eins, aber Henrik Kristoffersen lauert nur sieben Hundertstelsekunden zurück. Jetzt im Liveticker: der zweite Lauf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher war gleich zum Auftakt in Levi wieder die Nummer eins - wenn auch nur knapp © GEPA pictures

Die Frage, wie gut Marcel Hirscher nach der Geburt seines Sohnes und mit neuer Zielsetzung - kein Gesamtweltcup, nur Spaß - ist, hat sich schon im ersten Lauf des Slaloms in Levi beantworten lassen: Sehr gut! Der siebenfache Gesamtweltcupsieger knallte gleich zum Auftakt eine Bestzeit in die Eispiste von Levi. Was sich zum Vorjahr auch im ersten Rennen der neuen Saison nicht geändert hat: Henrik Kristoffersen fordert Hirscher voll, er liegt nur sieben Hundertstelsekunden zurück auf Rang zwei.

HIER geht es zum Liveticker des zweiten Laufs

Dieses Duo fuhr wieder einmal in einer eigenen Liga, obwohl ein Mann, den Hirscher auf seiner Rechnung hatte, schon aufzeigte: Der Franzose Clement Noel fuhr auf Platz drei (+0,38), auch auf Rang vier liegt mit Victor Muffat-Jeandet (+0,50) ein Franzose. Danach folgt mit Michael Matt (+ 0,55 Sekunden), der nächste Österreicher, hinter dem Arlberger gibt es dann ein kleines Loch. Manuel Feller verlor 0,89 Sekunden und ist nach der ersten Gruppe Sechster. Marco Schwarz liegt auf Platz acht (+0,99). Christian Hirschbühl (13./+1,13) verschuf sich eine gute Ausgangsposition für Lauf zwei. Dazu schafften es auch noch Johannes Strolz (21./+1,56) und Marc Digruber (26./+1,76) in den zweiten Lauf.

Den verpasste übrigens ein großer Name klar: Noel von Grünigen, Sohn des großartigen Riesentorlauf-Fahrers Mike von Grünigen, beendete sein Weltcup-Debüt auf dem 50. Platz, 3,20 Sekunden hinter Hirscher.

"Egal, was noch passiert: Es ist gewaltig und super zu wissen, dass man dabei ist bei den Schnellsten. Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl – aber für den zweiten Lauf braucht es mehr, um zu gewinnen", meinte Hirscher, wie immer ein wenig verhalten.

Die Verhältnisse hatten sich in Levi über Nacht geändert - mit Minusgraden wurde die "Levi Black" zur wahren Eislaufpiste. Gut ersichtlich ist das Eis auf diesem Bild aus den frühen Morgenstunden - es glänzt. . .