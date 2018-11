Nach dem ersten Durchgang des Damen-Slaloms in Levi liegt Mikaela Shiffrin in Führung. Katharina Gallhuber ist als Vierte beste Österreicherin.

Slalom in Levi

Kugelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Damen am Samstag in Levi in Führung. Hinter der schwedischen Olympiasiegerin Frida Hansdotter (+0,14 Sek.) und der Vorjahressiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei (0,59) ist Katharina Gallhuber als beste Österreicherin Halbzeit-Vierte (0,63).

Bernadette Schild, Katharina Huber und Katharina Liensberger waren nach 60 Läuferinnen auf den Rängen 12, 13 und 15 zu finden. Der zweite Durchgang geht ab 13.45 Uhr MEZ in Szene. Der erste Lauf war wegen Windes im oberen Teil auf verkürzter Strecke und mit 45 Minuten Verspätung gestartet worden.