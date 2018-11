Facebook

Hirscher trainiert © Simonlehner

Noch bis Mittwoch trainiert die Stamm-Mannschaft rund um Cornelia Hütter, Tamara Tippler und Nicole Schmidhofer bei hervorragenden Bedingungen, um ihren technischen Fähigkeiten den letzten Schliff zu geben.

Auch der siebenfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher nutzte am Dienstag die perfekten Pisten für eine ideale Rennvorbereitung. Dank der tollen Arbeit des Präparierungsteams am Dachstein sind wir in der Lage, den österreichischen Ski-Assen eine perfekte Piste zu bieten", freut sich Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. "Auch Hobby-Wintersportler können gerne am Dachstein dem Skifahren frönen und auf den Naturschneepisten die ersten Schwünge ziehen."

Damen-Skiteam am Dachstein Foto © Simonlehner