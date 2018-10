Der abgesagte Riesentorlauf der Herren in Sölden wird am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm nachgetragen.

© APA/AFP/JOE KLAMAR

er Österreichische Skiverband (ÖSV) wird den am Sonntag in Sölden wegen Neuschnee und Verwehungen ausgefallenen Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am 20. Dezember in Saalbach-Hinterglemm nachtragen (10:00/13:00 Uhr, live ORF eins). Im Vorfeld finden dort zwei Europacup-Super-G statt (21./22.12.).

Für die Skiherren bedeutet dies, dass sie vor den Weihnachtsfeiertagen einen dichten Rennkalender mit sechs Rennen in neun Tagen an vier verschiedenen Orten haben. Nach den Speedbewerben am 14./15. in Gröden geht es nach Alta Badia, wo ein Riesentorlauf und ein Parallel-Riesentorlauf angesetzt sind (16./17.). Es folgt der Abstecher nach Salzburg und die Rückkehr der Techniker nach Italien für den Slalom am 22. Dezember in Madonna di Campiglio (ITA).

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel erklärte, dass man als Verband jährlich nur ein gewisses Kontingent an Rennen bekomme, dieses aber "beträchtlich" unter der gewünschten Anzahl liege. "Aus diesem Grund ist es für uns besonders wichtig, alle Termine durchzuführen, damit die Fans auch die Möglichkeit haben, ihre Idole live erleben zu können. Jeder Ausfall bedeutet für uns natürlich auch den Verlust von Werbung."