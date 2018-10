Facebook

Marcel Hirscher vs. Ted Ligety - in Sölden immer für eine Geschichte gut, auch abseits der Piste © APA/dpa/Stephan Jansen

Die Wogen gingen hoch vor einem Jahr nach der erstmaligen Absage des Herren-Riesentorlaufs in Sölden. Damals schien das Wetter besser, aber orkanartige Böen machten ein Rennen unmöglich - zum Missfallen von Ted Ligety, der via Twitter ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel den Vorwurf machte, nur aufgrund der Absenz von Marcel Hirscher die Absage forciert zu haben, obwohl es ein "wunderbarer Tag zum Rennfahren" sei.

Damals echauffierten sich viele über diesen Tweet, Manuel Feller etwa fragte via Facebook sogar nach, ob "dir deine Mutter nicht beigebracht hat, nicht zu lügen." Und auch Marcel Hirscher meldete sich zu Wort. Ein Jahr später ist das Hickhack noch immer nicht vergessen. Ligety selbst meinte bei der Head-Pressekonferenz schon. "Wir werden am Sonntag ein Rennen sehen, wenn es Peter diesmal stattfinden lässt!" Danach meinte er aber lachend: "Ich mache nur Scherze! Wirklich!"

Hirscher schießt humorvoll zurück

Doch offenbar hat sich Peter - oder Petrus in diesem Fall - die Worte Ligetys zu Herzen genommen. Zum zweiten Mal in Folge musste das Rennen in Sölden abgesagt werden. Und Hirscher meinte mit einem Foto aus dem tief verschneiten Zielraum: "Was für ein schöner Tag, um Rennen zu fahren - typisch Peter..." In ähnlichen Worten hatte sich Ligety vor einem Jahr beschwert und darauf hingewiesen, dass die damalige Absage um 6.45 Uhr zu früh erfolgt sei. Hirscher versah seine Nachricht aber mit einem Zwinkersmiley - die Antwort von Ligety steht heuer noch aus. . .

Neureuther mit Humor

Ebenfalls mit Humor reagierte Felix Neureuther. Aber das sieht man sich am besten selbst an. . .

Absage in Sölden: Wintereinbruch - kein Riesentorlauf in Sölden Wieder nichts... Wie schon 2017 musste auch heuer der Herren-RTL in Sölden abgesagt werden. (c) APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER (GIAN EHRENZELLER) Über Nacht... waren fast 50 Zentimeter Neuschnee gefallen - durch den Nebel war die Piste aufgeweicht... (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Dazu... kam starker Wind auf, der den geräumten Schnee immer wieder zurück auf die Piste verfrachtete (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Bereits ... um 7 Uhr musste FIS-Renndirektor Markus Waldner den Start zunächst um eine Stunde verschieben... (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Um kurz nach ... ... 8 Uhr erfolgte dann die endgültige Absage. (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Die Bilder... ... aus Sölden (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) (c) AP (Alessandro Trovati) (c) AP (Alessandro Trovati) (c) AP (Alessandro Trovati) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Osterauer) 1/19

