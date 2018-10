Nach einem Jahr Zwangspause will Philipp Schörghofer mit 35 wieder in die Weltspitze. Noch dazu mit ganz neuem, eigenem Material.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Schörghofer © GEPA pictures

Verletzungen sind gerade im alpinen Skisport an der Tagesordnung. Leider. Und so wird es auch diese Saison beim Auftakt in Sölden zahlreiche „Rückkehrer“ in den Weltcup geben. Einer ist ein altbekannter: Philipp Schörghofer – und das, obwohl er eigentlich nie richtig weg war. Rennen um Rennen hatte er in der Vorsaison versucht, doch noch einzusteigen, fit zu werden, er war sogar ohne Renneinsatz Teil des Olympia-Teams. Doch letztlich warf er das Handtuch. Der Knorpelschaden im Knie, verbunden mit Fehlstellungen und Folgeschmerzen in der Muskulatur, ließ einfach kein echtes Rennfahren zu.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.