Zwei Damen und fünf Herren stehen in den ÖSV-Weltcup-Teams. Alle sieben haben ein Ziel: die alpine Ski-WM im Februar 2019 in Aare.

Katharina Truppe, Max Franz, Otmar Striedinger, Marco Scharz (oben von links), Nadine Fest, Matthias Mayer und Christian Walder (unten von links) © GEPA/OBERLÄNDER (5), GEPA/SPIESS

Sieben Kärntner starten in den Skiweltcup, zwei Frauen und fünf Männer. Die ÖSV-Sportler haben unterschiedliche Voraussetzungen, aber alle ein großes Ziel vor Augen: Sie wollen bei der Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Aare an den Start gehen. Der Kleinen Zeitung haben die Wintersportler erzählt, mit welchen Voraussetzungen sie heuer im Weltcup an den Start gehen und welche Ziele sie verfolgen.