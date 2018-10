Facebook

Das Strafmaß für jenen Skitrainer einer Schladminger Schule, der im April am Landesgericht Leoben wegen Missbrauchs eines damals 15-jährigen Schülers verurteilt worden war, ist vom Oberlandesgericht Graz deutlich vermindert worden. Der Vizepräsident des OLG Graz, Andreas Haidacher, bestätigte am Donnerstagnachmittag einen entsprechenden Bericht auf "Standard-Online".

Er habe im November 2017 an einem 15-jährigen Schüler "geschlechtliche Handlungen vorgenommen" respektive "vorzunehmen versucht". So lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen einen Trainer der Schladminger Schule. Der Mann war Ende April in Leoben zu zwölf Monaten Haft, davon vier unbedingt, verurteilt worden. Sein Anwalt legte Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein. Der Berufung gegen das Strafausmaß wurde stattgegeben, das OLG verringerte die Strafe auf acht Monate Haft, bedingt auf drei Jahre. Dazu kommen 3.600 Euro Geldstrafe, in 240 Tagsätzen zu 15 Euro. Das Urteil ist nun rechtskräftig, wie Haidacher zur APA sagte.