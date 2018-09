Marcel Mathis hat seine Karriere beendet und jobt jetzt in England.

Mathis hatte seine beste Zeit im WM-Jahr 2013 © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Im Jahr 2013 feierte Marcel Mathis seinen größten Erfolg, als er bei der Heim-Weltmeisterschaft in Schladming Gold im Team holte, wobei er damals gar nicht zum Einsatz kam. Auf Weltcupebene schaffte es der Riesentorläufer immerhin zwei Mal auf Platz drei (Bansko und Schladming). Doch an die Erfolge der Vergangenheit konnte der Hohenemser, der mit der Änderung des Kurvenradius beim RTL nicht mehr zurecht kam, zuletzt nicht mehr anschließen. Daher entschied sich der 26-Jährige nun dazu, seine Ski endgültig in die Ecke zu stellen.

"Die Flasche ist leer" schrieb der Vorarlberger auf seinem Instagram-Profil. Und weiter: "Es war nie mein Ziel, nur einfach mitzufahren, sondern ich wollte immer richtig gut fahren. Das habe ich nicht mehr geschafft und deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich vom professionellen Skifahren verabschiede."

Der ehemalige ÖSV-Fahrer lebt bereits seit sechs Monaten in England und ist dort beruflich tätig.