Auf dem Bauernhof seines Vaters Helmut in Afritz plaudert Olympiasieger Matthias Mayer über die Zukunft, Tennis und seine Ziele. Eines davon ist die kleine Kristallkugel für die Abfahrt, sowie eine Medaille bei der alpinen Ski-WM in Aare im Februar 2019.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hoch über Afritz, auf dem Bauernhof seines Vaters Helmut, schuftet Matthias Mayer für die neue Ski-Saison © Gepa

Sie schöpfen hier auf dem Bauernhof ihres Vaters Helmut, hoch über Ihrem Heimatort Afritz, Kraft. Sie zeigen damit: Auch nach zwei Olympia-Goldmedaillen ist der Ehrgeiz noch da, richtig?

MATTHIAS MAYER: So könnte man es ausdrücken. Der zweite Olympiasieg hat nichts an meinen Zielen für die nächste Saison geändert. Um die zu erreichen, muss ich hart arbeiten. Hier trainiere ich speziell Kraft für die Rumpf-, Hüft- und Oberschenkelmuskulatur. Dazu kommen die Einheiten mit Christian Walder, Oti Striedinger und Marco Schwarz im ÖSV-Stützpunkt in Seeboden.

Verraten Sie uns, welche Ziele Sie noch verfolgen?

Da gibt es einmal die Ski-WM im Februar 2019 in Aare, wo ich sehr gerne einmal eine Medaille gewinnen würde. Im Super-G habe ich einmal Platz vier belegt, einmal Rang fünf. Es wird Zeit für das Podest. Dazu hätte ich gerne einmal eine kleine Weltcup-Kristallkugel. Die ist das Ziel jedes Abfahrers. Da ich aber noch einige aktive Jahre vor mir habe, kann ich es ohne Druck angehen.

Haben Sie eigentlich schon einen geeigneten Platz für Ihr Olympia-Edelmetall gefunden?

Nein, das sind noch immer Wander-Medaillen (lacht). Sie wandern von einem Kastl in meinem Haus zum anderen. Zum Glück finde ich sie immer wieder.



Sie gelten auch als guter Tennisspieler. Kommen Sie dazu, ihren Klub, den TC Afritzersee, zu unterstützen?

Wir spielen in der 3. Klasse, kämpfen um den Klassenerhalt. Ich bin meist auf Nummer zwei oder drei gesetzt. Leider ist es heuer für mich so schlecht gelaufen, dass ich darüber nicht einmal reden will.

Derzeit läuft gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Verfolgen Sie die Spiele?

Einige Partien habe ich mir angesehen. Auch weil mit einigen Freunden ein Tipp-Spiel läuft. Dabei geht es mir wie im Tennis. Ich bin nicht wirklich bei den Siegern dabei. Auch einen WM-Favoriten gibt es für mich nicht.

Apropos Favoriten: Gehört der Riesentorlauf noch zu Ihren Favoriten für den nächsten Winter?

Sagen wir so, ich werde Riesentorlauf trainieren. Wenn ich mich in Form fühle, nehme ich ihn mit.

Eine letzte Frage zur nicht geänderten Startnummernregel für die Speed-Rennen. Sind Sie unglücklich damit?

Eine Änderung stand im Raum. Doch die FIS fand es nicht gut, wenn sie jährlich geändert wird. Glücklich bin ich damit nicht.