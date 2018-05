Facebook

Lara Gut und ihre Liebe Valon Behrami gibt es jetzt auch als Bild © GEPA

Es war im Spätwinter das große Thema in der Schweiz: Die Beziehung von Ski-Star Lara Gut (27) zum Schweizer Fußball-Nationalspieler Valon Behrami (33). Am 18. März machte Gut ihre neue Liebe via Facebook öffentlich ("Valon ist das Schönste, was mir je passiert ist"), während Behrami sich bedeckt hielt.Dabei hatten die Schweizer Medien schnell einen Namen für die Tessinerin und den Kosovo-Albaner mit Schweizer Pass: "Valara".

Und doch wartete die Schweiz auf eines bisher vergeblich: Ein gemeinsames Foto. Das hat sich mit dem Wochenende geändert: Behrami veröffentlichte auf Instagram ein Bild, dass die beiden kuschelnd unter Palmen am Pool zeigt.

"Sometimes, following your heart means losing your mind", schreibt der Udinese-Profi Behrami unter das Bild, auf dem er mit roter Badeshort am Pool sitzt und Gut sich an ihn kuschelt. Zu deutsch: "Manchmal bedeutet deinem Herzen zu folgen, deinen Verstand zu verlieren!" Eine schöne Liebeserklärung. Die kann auch damit zu tun, dass der Ex-HSV-, Watford- (als Teamkollege von Sebastian Prödl), Napoli- und Fiorentina-Kicker sich für Gut nach zwölf Jahren von seiner Freundin Elena Bonzani getrennt hatte, mit der er zwei Töchter hat.