Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laura Moisl mit Marcel Hirscher © APA/EXPA/JFK

Marcel Hirschers Freundin macht auch in der Schwangerschaft regelmäßig Sport und hält sich so fit. Nachdem die ersten drei Monate aufgrund von Übelkeit schwierig waren, fühlt sich die 29-Jährige nun deutlich besser - sie geht laufen, wandern und vieles mehr, wie ihr Instagram-Account verrät.

Einige Medien nahmen das aber zum Anlass, darüber zu berichten, die langjährige Freundin des Skistars werde an einem Ironman (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und ein Marathonlauf) teilnehmen. Darauf antwortet nun Laura Moisl Folgendes: "Zu behaupten, ich würde allen ernstes aktuell für einen normalen Ironman trainieren, ist von euch liebes @cafepuls Team an den Haaren herbei gezogen und zugleich verantwortungslos. Nicht nur dass ihr euch auf Beiträge vom letzten Jahr beruft, so nehmt ihr auch noch einen Bewerb, der für mich auch ohne schwanger zu sein in etwa so realistisch ist wie die Besteigung des Mount Everests."

Hier lesen Sie das ganze Posting: