Es war ein Warten (fast) bis zur letzten Sekunde – doch jetzt steht es fest: Marcel Hirscher wird am Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Sölden auf dem Rettenbachferner (10.00/13.00 Uhr, live ORF 1) nach fünf Jahren Pause sein Comeback im Ski-Weltcup geben. Dann aber nicht mehr für Österreich, sondern für den niederländischen Skiverband. Der Salzburger gab seine Entscheidung, schon beim Weltcup-Auftakt dabei zu sein, mittels Aussendung und auf dem Social-Media-Kanal von Van Deer am Freitag bekannt. „Back to the Game wie love – zurück zu dem Spiel, das wir lieben“, endet er dort. Also: Marcel Hirscher ist wieder zurück im Spiel.

„Es ist eine Situation mit gemischten, gar nicht einmal Gefühl, sondern Herzen: Es gibt den Marcel, den Rennfahrer, der wirklich kompetitiv ist und, logisch, so schnell Skifahren wie geht. Und dann ist da dieses großes Herzensprojekt, allein am Start zu stehen und hinauszuschauen und zu sagen: Es ist unglaublich, da zu stehen. Von dem her habe ich mich entschieden: Ich mach‘s“, sagte er in dem Video mit Szenen aus dem Training der letzten Tage.

Ende April hatte Hirscher mit der Ankündigung, fünf Jahre nach seinem Rücktritt wieder in den Skisport zurückkehren zu wollen, für große Aufregung gesorgt. Allerdings nicht für Österreich, sondern für das Heimatland seiner Mutter, die Niederlande. Er wolle aus Spaß Skirennen fahren, nicht aus Ehrgeiz betonte er aber von Anfang an. Hirschers Rückkehr reiht sich damit in eine lange Reihe an Comebacks von Sportgrößen aus aller Welt und aus vielen Sportarten ein.

Hirscher selbst postete auf seiner Instagram-Seite ein Foto von sich in seinem Auto, auf dem man auch das Navigationsgerät sieht. Dort bereits eingegeben: Sölden als Ziel. Mit dem Zusatz: „Was macht ihr am Wochenende? Ich bin auf dem Weg. . .“