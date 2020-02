Facebook

Dorothea Wierer © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Auf Schokolade wird Dorothea Wierer nun verzichten müssen. Sie selbst hat sich diesen schweren Verzicht auferlegt. In einem Interview vor der Biathlon-Weltmeisterschaft in ihrer unmittelbaren Heimat Antholz. Im Falle eines Erfolges wolle die Südtirolerin auf die Süßigkeit verzichten. „Aber nur ein Monat lang, nicht länger“, hatte sie bei einer Sponsor-Veranstaltung verkündet. Nun: der Erfolg kam in Antholz, wo ihre Sportkarriere mit zwei der vier Geschwister begonnen hat, in zweifacher Ausfertigung. In Form von zwei WM-Goldmedaillen im 15-km-Einzelbewerb und in der Verfolgung. Und einer Silbernen in der Mixed-Staffel.