Dominik Landertinger kehrt in den Weltcup zurück © AP

Die in Oberhof fehlenden Lisa Hauser, Julia Schwaiger und Dominik Landertinger kehren in Ruhpolding ins Weltcup-Geschehen zurück. In Bayern stehen ab Mittwoch für Damen und Herren Sprint, Staffel und Verfolgung auf dem Programm. Im bisherigen Saisonverlauf ist dem ÖSV-Team noch kein Podestplatz gelungen.

ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß erwartet sich deshalb demnächst Fortschritte. "In Ruhpolding sind wir sicher ein Stück weit gefordert, denn irgendwann müssen auch Ergebnisse kommen", meinte der im bayrischen Weltcup-Ort lebende Deutsche. Dort geht am Samstag die letzte Staffel vor der WM in Antholz in Szene.

Hauser war in Oberhof wegen der Nachwirkungen einer Grippe ausgefallen. Landertinger hatte sich intensiver Physiotherapie unterzogen, weil ein lange zurückliegender Bandscheibenvorfall eine leistungsmindernde Schonhaltung verursacht hatte. "Ich hoffe, dass durch diese physiotherapeutischen Maßnahmen ein Schritt in die richtige Richtung gelingt. Wunder erwarte ich aber keine. Mein Ziel ist einfach, dass es von Woche zu Woche besser wird", meinte der Ex-Weltmeister zu den Rennen unweit seiner Tiroler Heimat.