Ricco Groß, flankiert vom sportlichen Leiter Markus Gandler (l.) und ÖSV-Sportdirektor Hans Pum © KK/Erich Spiess

Der ehemalige deutsche Weltklasse-Läufer Ricco Groß wird neuer Cheftrainer der österreichischen Biathleten. Der Gewinner von vier olympischen Goldmedaillen und neun WM-Titeln wird sich vor allem um das ÖSV-Topsextett Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger, Felix Leitner und Daniel Mesotitsch kümmern.

"Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Die österreichische Mannschaft hat zuletzt etwas an Boden verloren. Jetzt geht es darum das Potential der insgesamt sehr erfahrenen Mannschaft voll auszuschöpfen und junge Athleten wie Felix Leitner an die Weltspitze heranzuführen", wurde Groß in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Groß trainierte zuletzt die russische Herren-Nationalmannschaft.