Das rekordverdächtige Quiz zu den Olympischen Winterspielen in Peking

China trägt 2022 erstmals Olympische Winterspiele aus. Welche Nation hält den Gastgeber-Rekord für die meisten Winterspiele im eigenen Land?

Im ewigen Medaillenspiegel führt hingegen eine andere Nation. Welche?

Spricht man von Rekorden, darf der Name Marit Bjorgen nicht fehlen. Wie viele Medaillen holte sie im olympischen Langlauf?

Ebenso rekordverdächtig verlief die Karriere von Kim Yoon-mi. Wie alt war die jüngste Goldmedaillengewinnerin aller Zeiten bei ihrem Erfolg in der koreanischen Shorttrack-Staffel 1994?

Erfolgreich und routiniert war Robin Welsh mit seinen 54 Jahren und 102 Tagen bei seiner Goldmedaille 1924. In welcher Sportart holte sich der Brite den Sieg? Mit Noriaki Kasai hält ein auch in Österreich bekannter Skispringer den Rekord für die meisten Teilnahmen. In welchem Jahr war er erstmals bei den Winterspielen dabei?

Die Tschechin Ester Ledecka hält einen ganz anderen Rekord. Welchen?

Einen Rekord stellt in diesem Jahr auch Österreich auf. Mit 106 Athletinnen und Athleten ist es die bisher größte rot-weiß-rote Delegation in der österreichischen Geschichte bei Winterspielen.

Zu den olympischen Rekordhalten zählt auch Hubertus von Hohenlohe. Wie viele Jahre lagen zwischen seinem ersten und letzten Auftritt bei Olympia?

Zurück zu den Spielen in Peking. Dort wird neben Saudi-Arabien voraussichtlich eine weitere Nation ihr Debüt bei Olympischen Winterspielen feiern. Welche?

Ausgeschieden! Das war wohl nichts...

Die Richtung stimmt! Mit etwas Glück reicht es beim nächsten Mal für eine Medaille.

Rekordverdächtig! Mit dieser Leistung haben Sie sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher verdient.