Das Coronavirus hält den Sport fest im Griff. Nach der Absage des Weltcup-Finales in Cortina finden auch die zwei letzten Herren-Rennen der Saison ohne Zuseher statt. Ebenso die Skiflug-WM in Planica.

Skiflug-WM in Planica ohne Fans © (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC)

Die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) und die Herren-Rennen des alpinen Ski-Weltcups am kommenden Wochenende in Kranjska Gora werden wegen der Verbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer durchgeführt. Das wurde am Montag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Slowenien beschlossen, wie Gesundheitsminister Ales Sabeder auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Die Maßnahme lautet, dass alle Sportveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern ohne Publikum stattfinden müssen.

In Kranjska Gora geht der Ski-Weltcup mit einem Riesentorlauf am Samstag und Slalom am Sonntag zu Ende. Für die Skispringer ist es ebenfalls das Saisonfinale, der Weltcup endet bereits kommendes Wochenende in Vikersund.