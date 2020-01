Österreichisches Aufgebot holte in Lausanne 16 Medaillen, davon acht Goldene.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stolz über Silber © GEPA pictures

Das ÖOC-Aufgebot hat die Olympischen Jugendspiele in Lausanne am Mittwoch mit einer Silbermedaille, dem insgesamt 16. Edelmetall, in der nordischen Mixed-Teamstaffel abgeschlossen. Es gab insgesamt acht Goldmedaillen, zwei davon holte Lisa Hirner, die bei der Schlussfeier als Fahnenträgerin fungierte.

Zum Abschluss gab es den zweiten Rang hinter Norwegen (+1:19,3

Min.), den Vanessa Moharitsch und David Haagen im Skispringen,

Johanna Bassani und Severin Reiter in der Kombination sowie Witta

Walcher und Erik Engel im Langlauf sicherstellten. Damit schloss

Österreich die Jugendspiele im Nachbarland mit achtmal Gold, zweimal

Silber und sechsmal Bronze ab.