Heinz Kuttin wird als erster Österreicher Skisprung-Chef der chinesischen Damen. Der Zlaner verrät, wie es zum Vertrag kam, wo der Europastützpunkt der Mannschaft sein soll, seine Chefin und was erwartet wird.

Noch kann sich Heinz Kuttin seinem Hobby Golf widmen. Ende Juli übernimmt er die chinesischen Skisprung-Damen © Gepa

Im April legten Sie ihr Amt als Cheftrainer der ÖSV-Herren zurück. Jetzt kehren Sie als Cheftrainer der chinesischen Damen in den Zirkus zurück. Verraten Sie uns, wie es zum Engagement kam?

HEINZ KUTTIN: Die vergangene Saison mit den ÖSV-Herren war für mich nicht wirklich zufriedenstellend. Da sich nach Olympischen Spiele alle Verbände quasi neu erfinden, begann ich mich für eine neue Herausforderung zu interessieren. Da hörte ich Gerüchte, der chinesische Skiverband sucht in Europa nach einem Skisprungchef und einen Stützpunkt. Also habe ich mit einigen Leuten geredet und mich dann beworben.