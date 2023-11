Schock für die weltweite Surf-Szene. So ist Israel Barona überraschend verstorben. Der Ecuadorianer wurde nur 34 Jahre alt. Zu seinem Todeszeitpunkt hielt sich das Surf-Ass in El Salvador auf, wo er an einem Wettbewerb teilnahm. Barona wurde in seinem Hotelzimmer in El Zonte tot aufgefunden, die zuständigen Behörden gehen von einem Herzinfarkt aus.

Barona, der bereits mit 15 Jahren an internationalen Bewerben teilnahm, ist der Bruder der Olympia- und Pan-American-Games-Teilnehmerin Mimi Barona. Die Geschwister surften 2013 bei den Bolivarischen Spielen im Mixed zur Bronze-Medaille, zudem startete Israel bei den World Surf Games. Barone hinterlässt seine Frau und ein Kind.

„Die Olympische Bewegung spricht der Familie Barona Matute ihr tief empfundenes Beileid zum Tod des großartigen Sportlers Israel Barona Matute aus. Ruhe in Frieden, Champion …“, kondolierte das Olympische Komitee von Ecuador.