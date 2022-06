60 Höhenmeter über dem Ziel am Karmeliterplatz startet heute um 10 Uhr (live auf ORF Sport +) im Rahmen der Sport Austria Finals der Orientierungslauf-Sprint - so steht es in der Läuferinformation. "Es geht wohl am Schloßberg los. Das ist naheliegend", sagt Robert Merl. Der 31-Jährige ist einer von zahlreichen Steirern, die beim Sprint durch die Innenstadt einen Heimvorteil haben. Und da geht es ausnahmsweise nicht nur um die Unterstützung der Zuschauer, sondern eben auch darum, dass die Gassen und Wege besser bekannt sind.