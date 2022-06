Nach den Sport Finals in Graz ist vor der WM. "Zu Hause war ein Einspringen", gibt GAK-Wasserspringer Dariush Lotfi zu. In Budapest zählt es – und weil die Weltmeisterschaft in Ungarn noch nicht in den Olympiaqualifikationszyklus für die Spiele 2024 in Paris fällt, geht es für den Grazer vor allem darum, Erfahrung zu sammeln.