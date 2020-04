Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Freitag steigt zum ersten Mal der "Corona Ride Austria" auf der Plattform Zwift. Der steirische Landtagsabgeordnete Alex Pinter lädt zur virtuellen Ausfahrt.

© KK

In der Krise sind in Österreich auch die Sportler angehalten, zu Hause zu bleiben und möglichst in den eigenen vier Wänden zu trainieren. Zwar fallen etwa auch Ausfahrten mit dem Rad unter die Ausnahmeregelung, doch sollten diese möglichst kurz und risikofrei gehalten werden.