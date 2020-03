In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Schweren Herzens sagt das Organisationskomitee den für 2. Mai geplanten Welschlauf in der Südsteiermark ersatzlos ab. Nächste Austragung am 1. Mai 2021. Anmeldungen bleiben gültig, Startgeld kann aber auch zurückgefordert werden.

Der beliebte Welschlauf findet erst wieder 2021 statt © K.K.

Nach der für 27. und 28. März geplanten Rebenlandrallye fällt nun die nächste große Sportveranstaltung in der Region dem Corona-Virus zum Opfer. Wie die Organisatoren nun bekannt gaben, wird der für 2. Mai angesetzte Welschlauf zwischen Wies und Ehrenhausen abgesagt und auch nicht nachgeholt. "Weil wir Verantwortung für unsere Mitmenschen und für uns selber tragen, und weil die aktuelle Situation uns einfach nicht planen und vorbereiten lässt! Zumindest nicht so, dass wir im Falle einer Durchführung niemanden gefährden und ohne wirtschaftliches Risiko an die Sache herangehen könnten. Natürlich sind wir traurig, natürlich haben wir uns drauf gefreut und klar, die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", betonen Welschlauf-Vorsitzender Wolfgang Fehleisen und Organisatorin Claudia Pronegg-Uhl.