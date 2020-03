Facebook

Arvid Auner und sein Trupp © KK

Insgesamt 25 steirische Spitzensportler sind im HLSZ 05 (Heeresleistungssportzentrum) in Graz zugeteilt und acht davon packen in der Krise ordentlich an. In zwei Großlagern sind die Trupps im Einsatz und helfen bei der Verteilung der Lebensmittel, erzählt Vizeleutnant Werner Gaich. "Es sind acht Sportler, die in den vergangenen Wochen nicht im Ausland waren", sagt der Kommandant, "sich haben sich sofort für die Arbeit gemeldet." Kisten schleppen und sortieren stehen nun auf dem Trainingsplan - zu Hause schinden sie sich dann aber auch noch für ihre sportliche Zukunft.

"Das ist ein sehr gutes Gefühl, helfen zu können", sagt Arvid Auner. Der Weltcup-Snowboarder und Korporal ist gemeinsam mit Maximilian Pichler (Naturbahnrodeln), Stefan Pilhatsch (Schwimmen) und Radsportler Max Kabas in Werndorf im Einsatz. Sie helfen in der Nachtschicht aus. "Mit dieser Arbeit können wir was zurückgeben", erklärt Auner, "das Bundesheer hat und Sportlern so viel ermöglicht und so sagen wir `Danke`. Es ist uns allen wirklich eine große Ehre, helfen zu können, dass die Lebensmittel in die Geschäfte kommen."

Der zweite Trupp arbeitet in Hausmanstätten. Die Sturmspieler Christopher Giuliani und Sebastian Zettl legen dort gemeinsam mit Paul-Kian Dehchamani (Tennis) und Footballer Leo Thosold von den Graz Giants Hand an. Vier weitere Sportler stehen noch Gewehr bei Fuß und sind bereit für den Einsatz.

Die Nachtschicht: